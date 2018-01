Mundial: França vence apertado; Espanha massacra a Coréia Um jogo muito equilibrado e uma partida tranqüila. Foi assim que começou o Mundial feminino de basquete nesta terça-feira, que está sendo disputado no Brasil. Nos dois primeiros jogos, um em Barueri e outro em São Paulo - mesmo com público muito pequeno - nenhuma surpresa: França e Espanha venceram. Na partida em Barueri, abrindo o Grupo D, a seleção da França ganhou por 62 a 58 da República Checa. A francesa Gomis, com 19 pontos, foi a cestinha do jogo. Com isso, o time francês larga na frente e espera o próximo jogo, contra Taiwan, nesta quarta. Se vencer, já estará classificada (passam três times por grupo). Já no jogo de abertura do Grupo A - o mesmo do Brasil -, a seleção da Espanha massacrou a Coréia do Sul por 87 a 57. O time espanhol, comandado por Valdemoro (17 pontos, 6 rebotes), esteve na frente em todos os quartos e teve domínio completo da partida. Venceu o primeiro por 25 a 13, massacrou no segundo por 21 a 9 e daí administrou a vantagem no placar total, mesmo perdendo o terceiro por 26 a 22. No último, as titulares Palau, Aguilar, Montanana, Valdemoro e Montesdeoca voltaram para a quadra para garantir a vitória, fazendo 19 a 9. Por curiosidade, a cestinha da partida foi a coreana Beon, com 20 pontos (pegou apenas um rebote).