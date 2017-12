Mutombo discute com torcedor por ser chamado de "macaco" O pivô nigeriano Dikembe Mutombo, que joga pelo Houston Rockets, disse que foi chamado de "macaco" por um torcedor do Orlando Magic, durante partida disputada nesta quinta-feira na Flórida, no penúltimo dia da pré-temporada da NBA. O Orlando venceu a partida por 94 a 90. Mutombo respondeu com um gesto obsceno e gritos ao torcedor, que foi expulso do ginásio - o jogador, que já tem 40 anos e inicia sua 16.ª temporada na liga norte-americana, não foi punido e prosseguiu na partida. Em 12 minutos, marcou 4 pontos e pegou 5 rebotes. O porta-voz do Orlando, Joel Glass, disse que a segurança da NBA vai analisar o caso. "Não vou aceitar esse tipo de coisa. Ele insultou a minha raça, a minha família e a minha integridade. É algo que não pode mais acontecer hoje em dia", reclamou Mutombo, sem medo de uma eventual punição. "Se eu for multado, da próxima vez subirei para a arquibancada", avisou Mutombo, que já defendeu Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New York Knicks e New Jersey Nets.