Mutombo é eleito defesa do ano na NBA O pivô Dikembe Mutombo, do Philadelphia, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador de defesa da NBA. Esta foi a quarta vez que Mutombo venceu esta eleição, estabelecendo novo recorde. Ele lidera a NBA em rebotes, com 13,5 por jogo, e é o quinto em bloqueios, com uma média de 2,71 por partida. O pivô Marcus Camby, do Knicks, também recebeu uma boa notícia hoje: sua mãe e irmã foram resgatadas pela polícia após passarem algumas horas como reféns de Troy Crooms, um conhecido do jogador, que já se entregou para a polícia.