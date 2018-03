MVP da NBA, Shaq vê diversão no garrafão Uma das estrelas do Los Angeles Lakers, Karl Malone, concedia uma entrevista para a Fox News - rede de TV americana - até ser bruscamente interrompido por Shaquille O?Neal, que esbarrou propositalmente no câmera, provocando risos em todos. ?Desculpe-me, eu não vi. Mas já que eu atrapalhei, pode perguntar para mim?, disse Shaq, tomando a câmera do profissional. ?Eu não acredito nisso? disse, gargalhando, Malone. O MVP (jogador mais valioso) do último All-Star Game concedeu uma entrevistas exclusiva à Agência Estado, após o treino para o jogo de terça-feira à noite, quando o Lakers foi derrotado por 94 a 93 pelo Atlanta Hawks, em Atlanta. No treino, Shaq e Malone fizeram uma disputa ? valendo até aposta ? em um duelo de um contra um. Apesar de choramingar diversas vezes por falta, Malone não resistiu. Em um dos lances, Shaq enterrou e quase quebrou o vidro da tabela. Novamente, todos riram da expressão dele. ?Cuidado Shaq, ainda temos que jogar aqui esta noite?, brincou o técnico recordista de títulos da NBA, Phil Jackson, juiz do duelo dos gigantes. Sem Kobe Bryant, que esteve no Colorado para mais uma audiência sobre a denúncia de abuso sexual, as atrações ficaram todas por conta do gigante de 2,16 metro e 154,2 quilos, que vem sendo, mais uma vez, um dos destaques da temporada. Na entrevista, ele falou sobre o brasileiro Nenê e o Denver. Agência Estado ? O que você conhece e como vê o desempenho do brasileiro Nenê, do Denver Nuggets? Shaquille O´Neal ? Eu não sabia que o Nenê e o Hilário eram a mesma pessoa (risos) (Na temporada 2002-2003, Nenê usou o sobrenome Hilário em sua camisa. Na atual, está estampado apenas Nenê). Eu pensei que eram duas pessoas diferentes, fui perceber que era apenas um só no último jogo contra o Denver (25/02 ? Lakers 112 x 111 Denver ? O?Neal marcou 16 pontos e 8 rebotes. Nenê marcou 10 pontos e 6 rebotes). AE - Ele só perde para você no ranking de arremessos de dois pontos... Shaq - Sério! Então o cara é bom mesmo (risos) AE - Você conhece o Brasil ? Shaq - Sim. Estive em São Paulo e no Rio de Janeiro duas vezes. AE - Pensa em voltar lá? Shaq - Sim. Adorei ir lá, vou mais vezes quando puder. Estive lá também para assistir à luta do Vitor Belfort. O cara luta muito bem. Quero voltar mais vezes lá. No Rio tem lugares muito bonitos. AE - E o All-Star, como foi ganhar o MVP em casa? Shaq - Foi realmente muito bom, principalmente por estar em Los Angeles. Ali é meu garrafão. Me diverti muito. Encontrei o Magic (Johnson) e o Charles (Barkley), que são meus amigos. AE - O que você pensa sobre os novatos LeBron James e Carmelo Anthony? Shaq - Eles realmente têm muito talento e isso é muito bom para a NBA. Mas eles têm muito o que crescer ainda. São apenas garotos. AE - Por que o Shaq é hoje uma personalidade conhecida no mundo inteiro, mesmo em países como o Brasil, em que o basquete não é nem o primeiro nem o segundo esporte? Shaq - É por causa da TV, pois os caras me mostram ali, mostra aqui, jogando, de férias, em casa, em vários locais. E o basquete é empolgante de assistir, a torcida é fanática, assim como o futebol. AE - O que você diria aos seus fãs do Brasil? Eu amo o Brasil, obrigado por tudo e eu os vejo em breve. Se cuidem!