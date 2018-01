N. Jersey vence duelo de líderes No duelo dos líderes das Conferência Leste e Oeste da NBA, os Nets, de Nova Jersey, foram melhores e venceram os Kings, de Sacramento, por 117 a 83. A equipe de N. Jersey lidera na Divisão do Atlântico com 32 pontos. Apesar da derrota, o Sacramento se manteve na frente na Divisão do Pacífico, com 36. Em San Antonio, os Spurs superaram a ausência de Tim Duncan, expulso depois de discutir com um adversário, e derrotaram os Timberwolves, de Minnesota, por 113 a 83. O San Antonio é terceiro, enquanto que o Minnesota se manteve na vice-liderança. As duas equipes integram a Divisão Meio-Oeste. A rodada desta segunda-feira à noite da NBA teve ainda os seguintes resultados. O Toronto venceu o Filadelfia por 100 a 93 e o Houston bateu o Utah por 104 a 97. A rodada desta terça à noite prevê mais 10 partidas: Boston x Charlotte; Atlanta x Miami, Cleveland x Orlando, Filadelfia x Detroit, L.A. Clippers x Nova York, Utah x Memphis, Toronto x Washington, Dallas x Indiana, Portland x Denver e Seattle x Golden State.