Na 2.ª temporada, NBB reduz custos com nova tabela

A Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou nesta sexta-feira a tabela da segunda temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). A competição, que conta com 14 equipes, terá início no dia 1.º de novembro e será encerrada no dia 17 de maio do ano que vem.

Nesta temporada, a organização do NBB dividiu os participantes em duplas, privilegiando a localização geográficas das equipes. Os times paulistas, por exemplo, formam duplas com as do Espírito Santo.

Este emparelhamento, segundo os organizadores, vai baratear os custos das equipes. Os pares serão: Flamengo - São José/Unimed/Vinac; Paulistano/Amil - Pinheiros/Sky; Araraquara/Palmeiras - Vivo/Franca; Amigão/Andorinha/Assis - GRSA/Itabom/Bauru; Universo/BRB/Financeira Brasília - Pitágoras/Minas; Saldanha da Gama - Cetaf/UVV/Garoto e Londrina - Ciser/Araldite/Univille/Joinville.

De acordo com a tabela, cada equipe jogará duas partidas em casa e duas fora. Como cada time fará 13 jogos, a tabela prevê uma sequência de três jogos fora de casa para cada equipe. "Nesta ocasião, o time fará o último confronto contra seu par de sorteio, folgando na sequência", completa Sérgio Domenici, gerente geral da LNB.

O primeiro turno do NBB vai terminar no dia 31 de janeiro. O returno será disputado entre 19 de fevereiro e 4 de abril. Somente os quatro primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final. Assim, será disputado um classificatório envolvendo do 5.º ao 12.º colocado a partir do dia 8 de abril para definir as quatro vagas restantes.

Na fase seguinte, dos playoffs, os confrontos serão definidos em jogos de melhor-de-cinco e terão início no dia 21 de abril. As semifinais serão realizadas no dia 4 de maio e a decisão, no dia 17.

JOGOS DA 1.ª RODADA

Flamengo x Vila Velha/Cetaf/Garoto/UVV

Ciser/Araldite/Univille/Joinville x Londrina

São José/Unimed/Vinac x Saldanha da Gama

Paulistano/Amil x Pitágoras/Minas

Pinheiros/Sky x Universo/BRB/Financeira Brasília

Araraquara/Palmeiras x GRSA/Itabom/Bauru

Vivo/Franca x Amigão/Andorina/Assis