Na abertura da NBA, Spurs bate Suns: 83 a 82 A temporada 2003-2004 da NBA foi aberta na noite desta terça-feira, nos EUA, com a partida entre o San Antonio Spurs (vencedor da temporada anterior) contra o Phoenix Suns. O Spurs venceu o Suns com a vantagem de apenas um ponto: 83 a 82. Faltando apenas 28 segundos para o final da partida, Anthony Carter, do Spurs, encestou a bola que definiu o placar. Carter marcou 10 pontos no jogo. O cestinha da partida foi Tim Duncan, do Spurs, com 24 pontos marcados. O armador Leandrinho não entrou em quadra por opção do técnico.