Na estreia de novo técnico, Cavaliers perde em casa para o Bulls

Lue assumiu o comando do Cavaliers em substituição a David Blatt, que foi demitido mesmo após levar o time à final da NBA na temporada passada. Além disso, o Cavaliers lidera a Conferência Leste. Porém, a derrota por 132 a 98 para o Golden State Warriors na última segunda-feira parece ter sido o estopim para a mudança na equipe.

Na noite de sábado, o Cavaliers acertou somente nove de 22 tiros livres e teve aproveitamento de apenas 37% nos arremessos de quadra. LeBron James ficou próximo de conseguir o seu primeiro "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) da temporada ao somar 26 pontos, 13 rebotes e nove assistências. Já J.R. Smith anotou 18 pontos pelo Cavaliers.

Mas quem brilhou em Cleveland foi o espanhol Pau Gasol, que anotou 25 pontos pelo Bulls, que conseguiu apenas a terceira vitória nas últimas nove partidas. Jimmy Butler fez 20 pontos, Nikola Mirotic marcou 17 e Taj Gibson anotou 15 para o Bulls, que chegou a ter uma vantagem de 17 pontos durante o terceiro quarto. O time de Chicago é o terceiro colocado do Leste.

Também pela rodada de sábado da NBA, o Sacramento Kings superou o Indiana Pacers por 108 a 97, em casa, com excelente atuação de DeMarcus Cousins, que anotou 48 pontos - a maior produção ofensiva da sua carreira - e ainda conquistou 13 rebotes. Esta foi a quinta vitória seguida da equipe da Califórnia, o oitavo colocado da Conferência Oeste.

A sequência de triunfos é a maior do Kings nesta temporada e confirma o bom início de ano do time, com oito vitórias em 11 partidas no primeiro mês de 2016. Rajon Rondo terminou o jogo com 11 pontos, dez rebotes e dez assistências, no seu segundo "triple-double" seguido e o sexto nesta temporada pelo time de Sacramento.

Esta foi a quarta vitória seguida do Kings sobre o Pacers. Paul George marcou 34 pontos, sendo 24 no segundo tempo, e Jordan Hill acumulou 17 pontos e 13 rebotes pelo Pacers, que perdeu cinco dos últimos seis jogos e está na quinta posição no Leste.

Na última partida de Kobe Bryant em Portland, o Trail Blazers superou o Los Angeles Lakers por 121 a 103 com 36 pontos de Damian Lillard. C.J. McCollum marcou 28 pontos pelo time do Oregon, que chegou a ter uma vantagem de 27 pontos no primeiro tempo e venceu pela oitava vez seguida o Lakers.

O reserva D''Angelo Russell marcou 21 pontos pelo Lakers, que sofreu a sexta derrota seguida e continua sendo o último colocado do Oeste - o Blazers é o décimo. Diante do time que derrotou na decisão da Conferência Oeste da NBA em 2000, Kobe anotou apenas dez pontos. Já o brasileiro Marcelinho Huertas fez quatro pontos e deu uma assistência nos 12 minutos em que atuou.

Com uma cesta de três pontos de Archie Goodwin a 0s1 do fim do jogo, o Phoenix Suns encerrou uma sequência de seis derrotas ao bater o Atlanta Hawks por 98 a 95, em casa, na noite de sábado. E Goodwin liderou a produção ofensiva do Suns com 24 pontos. O seu time venceu apenas dois dos últimos 17 jogos e ocupa o antepenúltimo lugar no Oeste.

Tyson Chandler igualou o recorde de rebotes do Suns ao obter 27, sendo 17 no primeiro tempo, e ainda anotou 13 pontos. Kent Bazemore marcou 21 pontos pelo Hawks, enquanto Alex Len somou 16 pontos e 12 rebotes. O brasileiro Tiago Splitter começou o jogo como titular e atuou por 17 minutos, com três rebotes, três assistências e dois pontos.

JOGOS ADIADOS - Em razão da nevasca que atingiu parte dos Estados Unidos, os jogos Philadelphia 76ers x Boston Celtics e Utah Jazz x Washington Wizards não puderam ser realizados no sábado. O confronto na Filadélfia foi remarcado para este domingo.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets 97 x 84 New York Knicks

New Orleans Pelicans 116 x 99 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 106 x 101 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 83 x 96 Chicago Bulls

Phoenix Suns 98 x 95 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 104 x 101 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 121 x 103 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 108 x 97 Indiana Pacers

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Boston Celtics