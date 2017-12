Na festa da CBB, homenagem e saia-justa A festa que comemorou, terça-feira, os 70 anos da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), reuniu várias gerações do esporte, a começar pelos campeões sul-americanos de 1939, mas também deixou frente a frente desafetos que a história do basquete produziu ao longo dos anos. O evento, no Copacabana Palace, no Rio, homenageou personagens ligados a conquistas importantes, como Álvaro Macedo, de 88 anos, da seleção de 39, e Érika, de 18 anos, vice-campeã mundial sub-21. Amaury Passos, dono de quatro medalhas de Mundiais (incluindo as do bicampeonato de 59 e 63) e de duas olímpicas, precisou de uma caixa para carregar os troféus. O encontro juntou amigos e inimigos e provocou situações embaraçosas, contornadas com educação, desvios e apertos de mão formais. Paula encontrou o ministro Agnelo Queiroz e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman ? deixou recentemente o cargo que ocupava no Ministério dos Esportes, criticando a política dos dirigentes. Ironizou quando o ministro assinou a camisa da seleção, reservada aos ídolos. ?Esse aí jogou um bolão.? Ainda trocou beijinhos com o ex-técnico Miguel Ângelo da Luz, alvo de críticas das então atletas Paula e Hortência na época da conquista do Mundial da Austrália (94) e do bronze olímpico de Atlanta (96). Janeth, hoje líder da seleção, também subiu ao palco. O ex-presidente da CBB, Renato Brito Cunha, substituído por Gerasime Grego Bozikis, em um processo sucessório que teve até interventor, e o ex-técnico da seleção masculina, Ary Vidal, destituído na mudança, dividiram o espaço, mas não se cumprimentaram. A festa juntou armadores especiais, de Ângelo Bonfietti, o Angelin, de 77 anos, que atuou no Corinthians entre 46 e 58, nos Mundiais da Argentina (50) e do Rio (54) e nas Olimpíadas da Finlândia (52) e Melbourne (56). Do esporte, o ?baixinho?, de 1,78 m, herdou cultura e amigos. Dinheiro mesmo, ganhou na carreira em uma empresa de São Paulo, na qual se aposentou. Já não vê basquete, não conhece os jogadores da seleção, como também não era conhecido por armadores que o sucederam, como o hoje técnico Guerrinha, que jogou as Olimpíadas de Seul (88) e Barcelona (92). Mosquito, Fausto e Cadum eram os outros armadores na festa, que reuniu três bicampeões mundiais: além de Amaury Passos, Rosa Branca e Jatyr Schall.