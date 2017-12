LeBron faz 37 pontos e lidera 7º triunfo seguido do Cleveland Cavaliers

LeBron James aproveitou a fragilidade do Philadelphia 76ers, a pior equipe da temporada 2015/2016 da NBA, para dar um show na rodada de domingo. O astro igualou a sua maior produção ofensiva neste campeonato ao marcar 37 pontos e liderou o Cleveland Cavaliers na sua sétima vitória seguida, desta vez por 95 a 85 sobre o time da Filadélfia.

O craque do Cavaliers brilhou diante de 20 mil torcedores no Wells Fargo Center com suas enterradas. E ele ainda somou nove assistências e sete rebotes na 13ª vitória dos líderes da Conferência Leste nos últimos 15 jogos. LeBron roubou a cena antes mesmo do duelo, tanto que um vídeo em que recebeu uma bolada no rosto durante o aquecimento fez sucesso nas redes sociais.

A vitória, porém, não foi obtida com facilidade, pois o 76ers chegou a estar apenas dois pontos atrás do Cavaliers quando faltavam 8 minutos para o final do duelo. Jahill Okafor anotou 21 pontos para o time da Filadélfia, que agora acumula 36 derrotas em 40 partidas.

Também na noite de domingo, o Los Angeles Clippers ampliou a sua série invicta a nove jogos ao derrotar o New Orleans Pelicans, em casa, por 114 a 111, em duelo definido apenas na prorrogação, com atuação destacada de Chris Paul, que anotou 25 pontos e deu 11 assistências.

Jamal Crawford somou 21 pontos pelo Clippers. O Pelicans não contou com Anthony Davis, com uma lesão nas costas, mas conseguiu levar o duelo para a prorrogação após Jrue Holiday converter três tiros livres após sofrer uma falta de Austin Rivers a 1s6 do fim, quando tentava um arremesso de três. Holiday, aliás, anotou 12 dos seus 29 pontos no quarto período, ajudando a sua equipe a tirar uma desvantagem de 12 pontos, enquanto Tyreke Evans somou 26 para o Pelicans, o penúltimo colocado da Conferência Oeste - o Clippers é o quarto colocado.

Já no encontro entre os brasileiros Raulzinho e Marcelinho Huertas, o Utah Jazz bateu o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 86 a 74, encerrando uma série de sete derrotas. Gordon Hayward foi o cestinha da partida com 25 pontos, enquanto Raulzinho somou sete pontos, dois rebotes e uma assistência nos 26 minutos em que atuou pelo time de Salt Lake City, o oitavo colocado da Conferência Oeste.

Kobe Bryant desfalcou o Lakers por causa de um problema no tendão de Aquiles direito. Ele havia participado dos dois duelos anteriores após ficar fora de três partidas em razão de dores no ombro direito. Lou Williams liderou o Lakers com 18 pontos, oito rebotes e seis assistências. Já Huertas não pontuou nos 13 minutos em que permaneceu em quadra pelo pior time do Oeste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Los Angeles Clippers 114 x 111 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 87 x 93 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 85 x 95 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 101 x 98 Boston Celtics

Houston Rockets 107 x 103 Indiana Pacers

New York Knicks 100 x 88 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 95 x 92 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 115 x 110 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 74 x 86 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Washington Wizards

Golden State Warriors x Miami Heat