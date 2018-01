Na NBA, Allen é o melhor da semana O armador Ray Allen, do Milwaukee Bucks, foi eleito hoje o melhor jogador da semana na Liga Profissional dos EUA (NBA). Graças às boas atuações do jogador, o Milwaukee venceu os três jogos nos últimos dias, contra Chicago Bulls, Utah Jazz e Toronto Raptors. Contra o Utah, quinta-feira, Allen bateu o recorde pessoal de pontos em cinco anos de carreira: 43. O jogador é o destaque dos Bucks, que venceram a Divisão Central pela primeira vez. No Portland Trail Blazers, Rasheed Wallace foi suspenso por uma partida por ter agredido, com uma toalha, o seu companheiro Arvydas Sabonis.