Na NBA, Dallas elimina Sacramento Definido o último finalista da Conferência Oeste da temporada 2002/03 da NBA, principal liga norte-americana de basquete. Neste sábado, o Dallas Mavericks derrotou o Sacramento Kings, por 112 a 99, e fechou a série semifinal melhor-de-sete com quatro vitórias contra três. O grande destaque do Dallas, mais uma vez, foi o alemão Dirk Nowitzki, que marcou 30 pontos e pegou 19 rebotes. O Dallas fará a final da conferência diante do San Antonio Spurs. Detalhe: as duas equipes são do Texas.