Na NBA, Dallas vence e divide liderança com Spurs O ala alemão Dirk Nowitzki, com 21 pontos, levou o Dallas Mavericks ao seu nono triunfo consecutivo, ao derrotar, por 98 a 94, o Chicago Bulls, na rodada de terça-feira da NBA. Com o resultado, a equipe de Dallas voltou a dividir a liderança da Divisão Sudoeste com o San Antonio Spurs. Foi a 15ª resultado positivo do Mavericks nas últimas 16 partidas disputadas contra o Bulls. Outros resultados - Washington 84, Indiana 79; Phoenix 123, Filadélfia 99; New Jersey 91, Detroit 84; L.A. Lakers 130, New York 97; Sacramento 98, Denver 91.