Na NBA, Nenê perde duelo com Jordan Na rodada desta segunda-feira da NBA, o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, foi derrotado fora de casa pelo Washington Wizards, de Michael Jordan, por 89 a 74. Foi a segunda vez que o pivô brasileiro jogou contra o maior jogador da história da NBA ? perdeu os dois confrontos. Jordan anotou 25 pontos e foi cestinha do jogo, ao lado de Juwan Howard, dos Nuggets. Nenê converteu apenas sete pontos e seis rebotes para o time de Denver, que perdeu a terceira partida consecutiva e está na última posição da Divisão Meio-Oeste, com dez vitórias e 29 derrotas. Em Nova York, os Knicks bateram o Miami Heat por 72 a 65, com destaque para Latrell Sprewell, que anotou 24 pontos para os Knicks. Pelo Heat, o melhor foi Eddie Jones, com 19 pontos. Outros resultados: Pistons 88 x 78 Pacers, Hornets 114 x 102 Suns, Kings 102 x 80 Warriors.