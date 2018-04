Na prorrogação, Nets supera Spurs e quebra série de rival

O Brooklyn Nets venceu o San Antonio Spurs por 95 a 93, em casa, na rodada desta quarta-feira da NBA, em jogo definido apenas na prorrogação, e encerrou uma série invicta de oito partidas do time texano na temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

O resultado deixou o Nets na oitava posição da Conferência Leste, agora com oito vitórias em 17 partidas disputadas, enquanto o Spurs ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com cinco derrotas em 18 confrontos realizados até aqui.

Com sua melhor atuação nesta temporada, o bósnio Mirza Teletovich foi decisivo para o triunfo da equipe da casa ao ser o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 18 rebotes. Para completar, Brook Lopez e Deron Williams também se destacaram pelo time no triunfo. O primeiro deles anotou 16 pontos e pegou 15 rebotes, enquanto o segundo fez 17 pontos e deu nove assistências.

Pelo lado dos atuais campeões da NBA, que mais uma vez não contaram com o brasileiro Tiago Splitter, fora por uma lesão na panturrilha, Danny Green foi o principal nome da equipe, com 20 pontos e dez rebotes. Já Tim Duncan e Tony Parker voltaram à equipe depois de não terem atuado na rodada passada, mas apenas o primeiro deles conseguiu uma boa atuação. O astro fez 14 pontos e apanhou 17 rebotes, mas Parker não esteve bem no setor ofensivo, com apenas nove pontos.

Em outro jogo da rodada desta quarta-feira, o Toronto Raptors se manteve tranquilo na ponta da Conferência Leste, agora com 15 vitórias em 19 jogos, ao superar o Utah Jazz por 123 a 104. O grande nome deste jogo e de toda noite de confrontos da NBA foi Kyle Lowry, que brilhou com 39 pontos pelo time canadense.

Assim, o Raptors impôs ao Jazz a sua sétima derrota seguida na competição. Antepenúltimo colocado da Conferência Oeste, o time de Utah contou com Enes Kanter e Derrick Favors, com 19 pontos cada um, como maiores destaques ofensivos.

O Washington Wizards, por sua vez, se manteve na vice-liderança da Conferência Leste ao bater o Los Angeles Lakers por 111 a 95, em casa. O resultado freou o princípio de reação da equipe californiana, penúltima colocada do Oeste, agora com 14 derrotas em 19 partidas.

Kobe Bryant, mais uma vez, foi o cestinha do Lakers e também do jogo, com 29 pontos, mas o Wizards teve uma melhor atuação coletiva, com destaque para os 27 pontos anotados por Bradley Beal.

O time da capital norte-americana ainda contou com John Wall com um "double-double" de 17 pontos e dez assistências e Marcin Gortat também com dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 21 pontos e pegar 11 rebotes. Para completar, Kris Humphris brilhou no garrafão com um total de 20 rebotes pela equipe da casa. O pivô brasileiro Nenê, ainda se recuperando de uma lesão no pé direito, voltou a desfalcar o time de Washington.

FIM DO JEJUM

Enfim, o Philadelphia 76ers conseguiu ganhar a sua primeira partida nesta edição da NBA. Atuando fora de casa, o time venceu o Minnesota Timberwolves por 85 a 77 e assim evitou igualar o pior início de temporada na história da competição.

Foi a primeira vitória do 76ers em 18 partidas, sendo que na temporada 2009/2010 o New Jersey Nets amargou 18 derrotas consecutivas na arrancada da competição. Fundamental para que o jejum fosse encerrado foi Michael Carter-Williams, autor de 20 pontos, nove rebotes e nove assistências pela equipe visitante, que ainda teve Robert Covington contabilizando 17 pontos. Pelo lado do Timberwolves, Gorgui Dieng foi o principal destaque, com 15 pontos e 16 rebotes.

Essa foi, por sinal, a 13ª derrota em 17 partidas do time de Minnesota, lanterna da Conferência Oeste. Já o Philadelphia, dono da pior campanha da competição, é o último colocado do lado leste da tabela de classificação.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Charlotte Hornets 95 x 102 Chicago Bulls

Washington Wizards 111 x 95 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 109 x 102 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 95 x 93 San Antonio Spurs

Miami Heat 102 x 112 Atlanta Hawks

Houston Rockets 105 x 96 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 105 x 107 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 77 x 85 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 104 x 123 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 104 x 86 Orlando Magic

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans