Na seleção, reencontro das "européias" O treinamento olímpico da seleção feminina de basquete é também um reencontro entre as jogadoras brasileiras, a maioria vivendo na Europa. Das 17 atletas convocadas pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, 10 terminaram a temporada na Europa. A pivô Alessandra, de 30 anos e 1,98 m, atendeu o celular falando em italiano, na volta do treino da seleção, ontem, em São Paulo. "É minha amiga Carlota (da Itália)", avisa. Ela renovou contrato com Veneza, mora a oito quilômetros, em Fávaro Venetto, onde também treina. Já morou e jogou em Messina e Como, na Itália, e também na Iugoslávia e Hungria. Está na Europa desde 1997. "São atletas da seleção, não tenho de ensiná-las a jogar. A partir da avaliação física faremos um treinamento baseado nas necessidades de cada uma e depois, é montar o grupo, encaixar as peças", afirma Barbosa. O técnico terá o grupo completo, em quadra, a partir de quarta-feira, quando as seis jogadoras, incluindo a ala Janeth, que estava na decisão do Campeonato Paulista, estarão integradas ao grupo. "O entrosamento não será problema. Quero um equilíbrio entre treino, descanso e jogos", acentua Barbosa, que terá um mês e meio de preparação com o grupo completo até a estréia na Olimpíada, dia 14 de agosto, contra o Japão. Em função da saída das brasileiras para o exterior - cada vez mais jovens -, um fenômeno que vem se multiplicando nos últimos anos, por causa da valorização do euro diante do real e dos poucos patrocinadores e clubes do basquete nacional, em 2000, na preparação para Sydney, o técnico teve o grupo completo por um tempo menor ainda. "A Claudinha e a Cíntia se integraram ao grupo uma semana antes do embarque e a Janeth encontrou a seleção no Havaí", lembra Barbosa. A passagem pela Europa também serviu para dar maturidade a algumas jogadoras mais jovens, como Iziane, de 22 anos, que está fora desde 2001, já passou pela Europa e pela WNBA. Fez a pré-temporada com o Phoenix Mercury, mas reinscidiu seu contrato com a equipe da liga americana. "Ela voltou amadurecida, com um basquete mais consistente", afirma Barbosa. Do grupo de 17 jogadoras, o técnico terá de fazer cinco cortes. Mas tem uma base de nove atletas que teriam prioridade nas vagas: Adrianinha, Helen, Janeth, Leila e Iziane, Érika, Alessandra, Cíntia e Kelly. Das 9, apenas Leila e Janeth não estão na Europa.