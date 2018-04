Na série dos forasteiros, Uberlândia derrota Pinheiros em São Paulo

SÃO PAULO - Santo de casa não faz milagre no confronto entre Pinheiros e Uberlândia. Pela quarta vez em quatro jogos, o time visitante venceu neste duelo entre as equipes paulista e mineira. O time do Triângulo Mineiro venceu por 89 a 76. A decisão da vaga nas semifinais do NBB será na próxima quinta-feira, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, a partir das 20h.

"Nos playoffs tudo é possível. É bem estranho, mas são duas equipes de qualidade que podem ganhar em qualquer ginásio. É até difícil de explicar essa situação. Mas estamos felizes com a vitória e agora é manter o foco para o Jogo 5", declarou o ala norte-americano Robert Day.

O cestinha do time comandado por Hélio Rubens foi o pivô Cipolini, que contribu com 20 pontos, seguido por Gruber, que anotou 19, e Day (14). Pelo Pinheiros, o norte-americano Shamell foi o cestinha, com 19 pontos.

"Acho que Uberlândia encontrou um certo conforto aqui. Foi até um jogo igual, mas pecamos na marcação. Ficamos devendo choque", afirmou o pivô André Bambu.