Na volta de Curry, Warriors segura reação do Raptors para vencer mais uma na NBA

O Golden State Warriors contou com a volta de Stephen Curry para vencer novamente na rodada de sábado da NBA. O triunfo por 127 a 125 diante do Toronto Raptors, no Canadá, no entanto, não foi fácil. Os visitantes dispararam no primeiro tempo, mas viram os donos da casa reagirem na etapa final da partida e quase buscarem uma improvável virada.

Curry retornou após dois jogos afastado com uma lesão no tornozelo direito e liderou o Warriors a uma arrancada no primeiro tempo. O time viu seu poderoso ataque funcionar com perfeição e marcou nada menos do que 81 pontos apenas nos dois primeiros quartos, o que permitiu que abrisse 27 pontos de frente.

Mas o Raptors não desistiu e, comandado por DeMar DeRozan, mostrou por que é um dos melhores times da temporada. A diferença foi sendo cortada até chegar a apenas um ponto a pouco menos de um minuto para o fim. Stephen Curry errou dois arremessos livres e deu a DeRozan a chance do empate, mas o ala também errou. Kevin Durant levou a vantagem para três pontos e C.J. Miles falhou em tentativa de três. Uma decisão controversa da arbitragem ainda deu posse de bola ao Warriors no lance seguinte e acabou com qualquer chance de virada do Raptors.

O trio de estrelas do Warriors foi decisivo para a vitória, uma vez que todos superaram os 20 pontos. Klay Thompson foi o cestinha, com 26, Durant marcou 25 e Curry contribuiu com 24, além de nove assistências e seis rebotes. Mas o grande cestinha da noite foi mesmo DeRozan, que anotou 42 pontos. O novato OG Anunoby ainda marcou 17. Vale lembrar que o Raptors não contou com o armador titular Kyle Lowry, lesionado.

O triunfo manteve o Warriors como melhor campanha da temporada, com 35 vitórias em 44 jogos, na ponta do Oeste. Já o Raptors, que não teve Lucas Bebê nem Bruno Caboclo no sábado, é o segundo do Leste, com 29 triunfos em 41 duelos disputados.

Na terceira posição do Oeste, o San Antonio Spurs também chegou à 29.ª vitória ao passar sem dificuldades pelo Denver Nuggets no sábado. O time texano disparou no início da partida e ainda teve um ótimo quarto período para atropelar o adversário por 112 a 80, em casa.

De volta após três partidas de ausência, por lesão, Kawhi Leonard liderou o Spurs com 19 pontos, auxiliado pelos 18 do reserva Kyle Anderson e os 15 de LaMarcus Aldridge. O cestinha do jogo, porém, saiu do lado do Nuggets: o pivô Nikola Jokic, com 23 pontos, além de nove rebotes e sete assistências. O time visitante é o oitavo do Oeste, com 22 triunfos.

Quem também segue na luta para ir aos playoffs é o Oklahoma City Thunder. Vindo de três derrotas consecutivas - cinco nos últimos sete jogos -, o time mostrou poder de reação ao arrancar no último quarto e vencer o Charlotte Hornets no sábado, por 101 a 91, mesmo fora de casa.

Russel Westbrook marcou 25 pontos, pegou 10 rebotes e deu sete assistências, enquanto Paul George anotou 17 pontos. Carmelo Anthony, em baixa, marcou somente sete, mas foi o suficiente para o Thunder chegar à 23.ª vitória no campeonato, em quinto lugar no Oeste. Já o Hornets, que teve Kemba Walker (19 pontos) como destaque, é uma das decepções da temporada, apenas em 11.º do Leste, com 16 triunfos.

Ainda no sábado, o Chicago Bulls seguiu com sua recuperação e venceu pela 16.ª vez ao fazer 107 a 105 no Detroit Pistons em casa, no retorno de Zach LaVine. Foi a primeira partida do ala desde fevereiro, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo, ainda pelo Minnesota Timberwolves. O brasileiro Cristiano Felício ficou no banco e não entrou na partida.

LaVine marcou 14 pontos, mas o destaque dos anfitriões foi novamente o calouro finlandês Lauri Markkanen, com 19. Pelo Pistons, destaque para os 26 pontos de Avery Bradley e os 21, além de 15 rebotes, de Andre Drummond. O time visitante perdeu pela 19.ª vez e, após um grande início de temporada, já aparece na sétima colocação do Leste. O Bulls é o 12.º da mesma conferência.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Dallas Mavericks 101 x 107 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 126 x 105 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 91 x 101 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 119 x 113 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 125 x 127 Golden State Warriors

Chicago Bulls 107 x 105 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 112 x 80 Denver Nuggets

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Miami Heat x Milwaukee Bucks

New York Knicks x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers