Na volta de Nenê, Washington Wizards bate Bulls e avança na NBA

CHICAGO - Na volta de Nenê após suspensão, o Washington Wizards garantiu a primeira "zebra" nos playoffs da NBA, na noite desta terça-feira. Jogando fora de casa, a equipe voltou a vencer o Chicago Bulls, desta vez pelo placar de 75 a 69, e fechou a série melhor-de-cinco por 4 a 1.

Com o brasileiro, fora da última partida, o Washington garantiu lugar na semifinal da Conferência Leste. A equipe não vencia um duelo nos playoffs desde 2005. O próximo adversário do time de Nenê sairá do confronto entre Indiana Pacers e Atlanta Hawks, que lidera por 3 a 2.

Para avançar nos playoffs, o Washington contou com atuação inspirada de Nenê. Ele registrou 20 pontos e sete rebotes e só não foi o cestinha da equipe porque John Wall anotou 24, e pegou outros sete rebotes. Bradley Beal contribuiu com mais 17 pontos. Pelo Chicago, Jimmy Butler e Kirk Hinrich anotaram 16 pontos cada e Joakim Noah, 18.

Na mesma noite, o Los Angeles Clippers não se abalou com a polêmica envolvendo Donald Sterling, dono da franquia, e faturou mais uma vitória sobre o Golden State Warriors, por 113 a 103, em casa. Agora exibe 3 a 2 na série e depende apenas de mais um triunfo para fechar o confronto. A próxima partida está marcada para quinta, em Oakland.

Jogando em casa, o Clippers contou com apoio maciço da torcida, que não deixou de repudiar as declarações racistas de Sterling, banido da NBA ainda na terça - ele levou multa de US$ 2,5 milhões e terá que vender a franquia para outro proprietário.

Para ficar mais perto da vaga na semifinal, a equipe de Los Angeles contou com grande atuação de DeAnder Jordan na terça. Ele foi o cestinha da partida, com 25 pontos. E cravou um double double ao anotar 18 rebotes. Chris Paul contribuiu com 20 pontos, enquanto Jamal Crawford e Blake Griffin registraram 19 e 18 pontos, respectivamente. Do lado dos visitantes, o destaque foi Klay Thompson, com 21 pontos.

Em outro duelo desta terça, o Memphis Grizzlies bateu em casa o Oklahoma City Thunder por um suado placar de 100 a 99, na prorrogação - foi o quarto jogo seguido entre as duas equipes que acabou no tempo extra. Agora o time da casa exibe 3 a 2 na série, em busca de mais um triunfo para avançar nos playoffs.

Jogando longe de sua torcida, o Oklahoma City Thunder contou com grande desempenho de Russell Westbrook, cestinha da partida, com 30 pontos, e Kevin Durant, responsável por 26 pontos. Mas isso não foi o suficiente para segurar o ímpeto dos anfitriões, liderados por Zach Randolph (20 pontos), Mike Conley (17) e do reserva Mike Miller (21). A próxima partida está marcada para quinta-feira, novamente na casa do Memphis.