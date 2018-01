Nacional: Catanduva e Sport vencem No encerramento da segunda rodada do returno do Nacional feminino de basquete, nesta segunda-feira, o Pão de Açúcar/Unimar/ Marília (8.º) perdeu por 74 a 92 para o Jesus Adolescente/CELT/Catanduva (4.º), em Marília (SP), enquanto que a Associação/São Bernardo (6.º) também foi derrotada, por 45 a 65 pelo Sport Recife (7.º), em São Bernardo do Campo (SP).