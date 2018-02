Nacional: Catanduva vence a primeira contra o São Caetano O Padre Albino/Catanduva bateu o Limpol/São Caetano por 71 a 61, no Ginásio Anuar Pachar, em Catanduva (SP), neste domingo, e abriu uma vitória de vantagem na disputa desta série da semifinal do Campeonato Nacional feminino de basquete. A cestinha da partida foi a ala/pivô Carina, de Catanduva, com 29 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, novamente em Catanduva (às 20 horas). "Estou contente com a garra, força e determinação do time. Estamos conseguindo resultados que não esperávamos", disse o técnico Edson Ferreto, de Catanduva. "O segundo quarto é que fez a diferença. O adversário fez uma boa defesa, tirou as nossas jogadoras de posição. Não conseguimos sair da forte marcação", comentou o técnico Norberto Silva, do São Caetano. Nesta segunda-feira, FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos (SP) e Faculdade Maurício de Nassau/Sport Recife (PE) disputam a segunda partida da semifinal no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos (20h). O time de Ourinhos lidera a série por um a zero.