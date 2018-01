Nacional de Basquete começa amanhã A 16ª edição do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa neste domingo, com 16 equipes representando os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás, além do Distrito Federal. A rodada de abertura terá seis partidas. Os destaques são Universo/Ajax x Liga Macaense, que jogam em Goiânia, às 10h30, e Unit/Uberlândia x Keltek/São José dos Pinhais, às 15h30, ambos com transmissão ao vivo do SporTV. Completam a rodada: Franca x Minas Tênis, Joinville x Corinthians/Mogi, Telemar x Amico/Paulistano e Universo/BRB x Ulbra/Torres.