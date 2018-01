Nacional de basquete começa amanhã Com 18 times, o Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa neste domingo. Na abertura, Universo/BRB e Sport/Recife jogam às 12 horas, em Brasília, com transmissão da SporTV. ?Sabemos das nossas dificuldades, mas vamos tentar surpreender. Nossa equipe tem menos investimento, os jogadores são da região. Só dois já jogaram o Nacional?, disse Rildo Acciolly, o técnico do Sport, que joga o campeonato pela primeira vez. No grupo A estão Americana, Brusque, Assis, Flamengo, Joinville, Paulistano, Santo André, Uberlândia e Ajax. E no B, Rio Claro, Ribeirão, Franca, Minas, Pinheiros, Bauru, Recife, Londrina e BRB.