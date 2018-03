Nacional de basquete começa fase semifinal nesta segunda

A disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Nacional masculino de basquete começa nesta segunda-feira, com os primeiros jogos de duas sérias melhor-de-cinco, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Dono da melhor campanha da fase classificatória, o Flamengo abre a semifinal recebendo o Joinville, às 19 horas, no ginásio da Tijuca. Os cariocas venceram 19 jogos e perderam apenas três na primeira fase - nos playoffs, passaram com 3 a 0 sobre o Cetaf/Garoto/UVV. Os catarinenses, por sua vez, precisaram de cinco jogos nas quartas-de-final para chegar ao grupo das quatro melhores equipes da competição. Na série mais disputada do playoff, passaram por 3 a 2 sobre o Ulbra/Rio Claro/ABCD Bandeirantes. A classificação só foi decidida na noite de sábado, na casa do adversário. Na capital mineira, Pitágoras/Minas (MG) e Universo/BRB/Converse (DF) jogam às 20 horas, no ginásio do Minas. O time da casa, treinado pelo técnico Flávio Davis, terminou a fase de classificação em segundo lugar e tem bom desempenho jogando em seu ginásio - são 11 vitórias em 13 jogos. O Universo terminou a fase de classificação em terceiro e é treinado pelo técnico Lula Ferreira, ex-seleção brasileira. A equipe de Brasília tem o segundo melhor ataque da competição, com média de 88,4 pontos, mas não tem o mesmo desempenho do rival nas partidas em casa - dos 13 jogos disputados no Distrito Federal, só venceu seis.