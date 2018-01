Nacional de basquete confirma expectativas A primeira rodada do Campeonato Nacional Feminino de Basquete confirmou as expectativas. Ourinhos e Americana são favoritos a decidir o título. Santo André e São Caetano, assim como Uberaba, montaram equipes competitivas. São Bernardo e Lages não puderam fazer mais de 50 pontos em seus jogos. E o São Paulo/Guaru vai ter de mostrar o que é capaz de fazer sem Janeth, com quem ganhou a última edição da competição. Érika, vice-campeã mundial Sub-21, foi a cestinha com 23 pontos e Janeth marcou mais 19 na vitória do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos contra o Santa Maria/São Caetano por 78 a 65. Com patrocínios, o time de Ourinhos fez contratações, mais ainda não tem conjunto. "Não fomos tão mal, mas é verdade que ainda falta entrosamento. Fomos dominando o adversário aos poucos e abrimos vantagem no final. Vamos ter de buscar o valor como equipe no dia-a-dia", afirmou Janeth. Na abertura do Nacional, o Unimed/Americana venceu o estreante Black&Decker/Uberaba por 100 a 75 (50 a 39). Mesmo tendo perdido a armadora Adrianinha e a pivô Cíntia Tuiu, que foram jogar na Europa, o técnico Paulo Bassul aposta no entrosamento da equipe paulista. "Mantivemos a base e isso é favorável. O campeonato será marcado pelo equilíbrio e o entrosamento da nossa equipe pode ser decisivo", afirmou. Americana foi campeã paulista e dos Jogos Abertos do Interior na temporada - nessa competição, em uma final justamente contra Ourinhos, que não tinha Janeth. Sem Adrianinha e Cíntia, a equipe conseguiu o reforço da armadora Jacqueline, da seleção brasileira, para esse segundo semestre. Completaram a rodada deste domingo: São Paulo/Guaru 60 x 48 Lages/Consórcio Battistella e Santo André 78 x 47 Databasket/São Bernardo.