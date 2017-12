Nacional de basquete já tem 7 equipes Sete equipes já estão classificadas para o 13º Campeonato Nacional Masculino de Basquete Masculino. Duas delas vão estrear na competição: o Automóvel Clube de Campos (RJ) e o São Caetano (SP). Os outros times confirmados são o Vasco, campeão brasileiro, Londrina/Sercomtel, campeão do Paraná, Universo/Ajax (GO), campeão da Super Copa, e Flamengo e Fluminense, ambos do Rio. Para completar as 16 vagas faltam definir as seis equipes de São Paulo e os campeões do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. O São Caetano, do técnico Emerson Tadiello, disputará o Nacional Masculino pela primeira vez na história.