Nacional de Basquete masculino tem 3 jogos nesta sexta O returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta sexta-feira, com três partidas. O Pinheiros recebe o COC/Ribeirão Preto às 19h; o São Paulo FC/Santo André joga em casa com o Flamengo, às 20h; e a Mariner/Franca vai a Rio Claro enfrentar o Bandeirantes, às 20h30 ? com transmissão da SporTV. A equipe de Franca é a única invicta na competição, com oito vitórias. Lidera o grupo B com 16 pontos. No grupo A, o primeiro lugar é da Telemig Celular/Unitri/Uberlândia, com sete vitórias e uma derrota, somando 15 pontos.