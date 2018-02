Nacional de Basquete: sem invictos A Unit/Uberlândia entra em quadra para a 14ª e última rodada do turno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete livre do peso da invencibilidade, que carregava havia 12 rodadas. O time do técnico José Roberto Lux, o Zé Boquinha, vai enfrentar o campeão paulista COC/Ribeirão Preto, comandado pelo treinador da seleção brasileira, Aluísio Ferreira, o Lula, às 20h30 (com SporTV). Uberlândia perdeu para Franca, na sexta-feira, por 93 a 87, mas ainda continua em primeiro lugar, com 23 pontos (11 vitórias e uma derrota), seguida da Universo/Ajax, com 21 pontos (9/3) e da Uniara/Araraquara, com 20 (9/2). O técnico Zé Boquinha já previa o fim da condição de invicto, em campeonato longo e equilibrado. A Universo/Ajax vai a Franca para enfrentar, às 18 horas, a equipe que quebrou a invencibilidade de Uberlândia e impediu que o time igualasse o recorde de vitórias consecutivas no Nacional (do Vasco, de 1999). A equipe de Araraquara fará clássico do interior paulista contra o Bauru Basquete, em Araraquara, também às 18 horas. Outros jogos de hoje: às 11 horas, Ulbra x Bandeirante/Irmãos Zen, Flamengo/Petrobrás x Universo/Minas; às 18 horas, Habib´s/Casa Branca x ACF/Campos, Mogi/UBC/D´Avó x Londrina/Aguativa e Winner/Limeira x Vasco. Arbitragem - A árbitra brasileira Fátima Aparecida da Silva, de 35 anos, foi escolhida para atuar no Mundial Feminino Sub-21, marcado para a Croácia, a partir de 25 de julho.