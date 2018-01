Nacional de basquete tem 1 jogo hoje Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, Unitri/Uberlândia e Universo/BRB fazem o único jogo desta quarta-feira, às 20 horas. O Uberlândia é o terceiro colocado da competição (cinco vitórias e uma derrota), enquanto o Universo/DF está em sexto (seis vitórias e três derrotas). Nas duas vezes que as equipes se enfrentaram no Nacional do ano passado, Uberlândia ganhou. A equipe mineira acaba de voltar de Caracas, na Venezuela, com a classificação assegurada para a segunda fase da Liga Sul-Americana, no grupo D. "A classificação para a próxima fase da Liga Sul-Americana nos motiva muito. Em compensação, a viagem de volta foi bastante cansativa. Temos de nos recuperar fisicamente para o confronto contra o Universo/DF", conta o ala Rogério, do Uberlândia. Pela Liga Sul-Americana, no grupo C, na cidade argentina de Córdoba, Flamengo começa nesta quarta-feira a sua participação. Será diante do La Salle, às 22h (de Brasília). No dia seguinte, o time brasileiro enfrenta os donos da casa, o Atenas de Córdoba.