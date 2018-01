Nacional de basquete tem 1 jogo hoje O Campeonato Nacional de Basquete Masculino prossegue nesta quarta-feira, com um jogo: Telemar x Winner/Limeira, às 20 horas, no Rio. A equipe carioca lidera com 90% de aproveitamento, enquanto o clube paulista está em 12º lugar com 33,3%. No jogo de ida, em Limeira, o Telemar ganhou por 98 a 97, na prorrogação.