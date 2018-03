Nacional de Basquete tem 1 jogo hoje O Campeonato Nacional Masculino de Basquete segue nesta sexta-feira, com uma única partida: a Telemar/Rio recebe a Unitri/Uberlândia, às 17 horas, com transmissão ao vivo da SporTV. As duas equipes já estão classificadas para as quartas-de-final do campeonato, mas precisam da vitória para melhorar a posição na tabela e levar vantagem de jogar mais partidas em casa na próxima fase.