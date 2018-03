Nacional de basquete tem 6 jogos amanhã Doze equipes entram em ação neste domingo no 15º Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Duas partidas serão mostradas ao vivo: Corinthians/UMC x Universo BH/Minas, em Mogi, às 12 horas,, pela Rede TV; e COC/Ribeirão Preto x Unit/Uberlândia, em Ribeirão Preto, às 13h30, pelo SporTV. A rodada começa às 10h, quando, em seu ginásio, o Paulistano/UNIFMU recebe o ACF Campos/Universo. Faltando sete jogos (cinco em casa e dois fora) para encerrar sua participação na primeira fase do Nacional, o Paulistano continua na disputa por uma vaga nos playoffs, depois da vitória de quinta-feira sobre o Tijuca Tênis Clube. ?O time se acertou depois das derrotas para o Ajax e o Universo/DF e conseguiu uma vitória importante contra o Tijuca. Para chegar às quartas-de-final, não podemos perder mais nenhuma partida. Vamos entrar em quadra com tudo para ganhar de Campos e continuar na briga?, disse o armador Marcelinho. Os outros jogos são Liberty Seguros/Casa Branca x Franca Basquete, em Casa Branca (11h); Uniara/Araraquara x Sport Ulbra, em Araraquara (11h); e Londrina/TIM x Universo/Ajax, em Londrina (18h).