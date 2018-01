Nacional de basquete tem quatro jogos O time de Ourinhos segue invicto, com dez vitórias, no Nacional Feminino de Basquete e volta à quadra nesta quinta, às 20 horas, contra Guarulhos, pela terceira rodada da competição. No ABC, São Caetano, que está na segunda posição da tabela com oito vitórias e uma derrota, enfrenta São Bernardo no mesmo horário. Mais cedo, às 19h30, o time de Goiás recebe Catanduva. Em Recife, o Sport joga às 20h30 com Santo André. NLB ? Teresinense e Saldanha da Gama, do Espírito Santo, jogam às 19h30, no Piauí, pela Conferência Norte.