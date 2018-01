Nacional de Basquete tem sete jogos A oitava rodada da primeira fase do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta terça-feira, com sete partidas, com Petrobrás/Flamengo e Franca, às 19h30. Mas o destaque deverá será o confronto entre a Universo/Ajax, que é a segunda colocada da competição, com 13 pontos ganhos (seis vitórias e uma derrota), e a Unit/Uberlândia, que segue como líder invicta com 14 pontos (sete vitórias). A partida será em Goiânia, casa da Universo, às 20h. No mesmo horário, jogam Ulbra e Habib?s/Casa Branca, Unopar/Aguativa/Londrina e Vasco; UBC/D?Avó/Mogi e COC/Ribeirão Preto, Bauru e ACF/Campos, Bandeirante/Irmãos Zen e Winner/Limeira, Ajax e Uberlândia.