Nacional de Basquete volta amanhã A terceira semana do Nacional Masculino de Basquete começa nesta sexta-feira, com seis jogos. A Telemar, única equipe invicta no torneio (5 vitórias), enfrenta o COC, às 20 horas, em Ribeirão. O time paulista é o 5º colocado (2 vitórias e 1 derrota). Outros jogos: às 20 horas, Universo/Ajax (GO) x Uniara/Araraquara, Liga Macaense x Pitágoras/Minas Tênis, TIM/Londrina x FME/Joinville, Franca x Dix Amico/Paulistano; às 21 horas, Unitri/Uberlândia x Corinthians/Mogi (com SporTV).