Nacional é teste para nova geração O lateral Renato, de 24 anos, o jogador mais velho do jovem time campeão paulista COC/Ribeirão Preto, espera que o Campeonato Nacional Masculino de Basquete, que começa neste domingo, seja consistente para a nova geração do Brasil. Até porque serão os meninos, que estarão em quadra no País e que atuam no exterior, os responsáveis pela difícil missão de obter uma das duas vagas disponíveis para as Américas nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. A disputa será no Pré-Olímpico de Porto Rico, em setembro. "Espero que o Brasil se classifique, com a força dos atletas que estão aqui e a experiência internacional que, mesmo jovens, estão acumulando jogadores como Nenê, na NBA, Guilherme e Marcelinho, na Itália, e Anderson Varejão, na Espanha", observou Renato. O ala garante que não tem mágoa de ter ficado fora da seleção que foi ao Mundial no ano passado. "Haviam bons jogadores com as mesmas características." Mas este ano tem a expectativa de estar bem, fazer um bom Nacional pelo COC para ficar no grupo dos 12 da seleção. No Nacional serão mais de 300 jogos em cinco meses. Das 17 equipes que disputam a 14ª edição do Campeonato Nacional, 14 buscam um título inédito. Unimed/Franca, com seis títulos (1990, 91, 93, 97, 98 e 99); Vasco, com dois (2000 e 2001); e Bauru Basquete com um (2002), são os três clubes que já foram campeões. O campeão paulista COC/Ribeirão Preto, que chegou ao título com o recorde de 39 vitórias consecutivas, não joga na rodada deste domingo. O time do técnico Aluísio Ferreira, o Lula, que também comanda a seleção, estréia terça-feira e o treinador aposta em um campeonato equilibrado. Na sua opinião, pelo menos 11 times podem brigar pelo título: Ribeirão Preto, Franca, Bauru, Araraquara e Mogi, de São Paulo, Vasco, Campos e Flamengo, do Rio, Minas, Uberlândia e Ajax, de Goiânia. O ala Demétrius, que se transferiu do Vasco para o Minas, em 2002, acha que o seu grupo, mais os de Ribeirão, Uberlândia e Goiânia são os principais favoritos ao título. Demétrius deixou o Vasco sem receber cinco meses de salário e agora decidiu cobrar os atrasados na Justiça, em um processo conjunto com Rogério, Helinho, Ailton e Sandro Varejão. "Jogar lá foi bom, foram dois títulos brasileiros. O problema eram as promessas. O dia em que Nenê e a NBA pagaram o clube, o dinheiro, que era do basquete, foi para o futebol." As estatísticas do campeonato poderão ser acompanhadas ao vivo no site da CBB (www.cbb.com.br). O campeonato terá transmissão de jogos pela SporTV ? neste domingo serão exibidos Unopar/Londrina/Aguativa (PR) x Universo/Minas (MG), às 11 horas e Universo/Ajax (GO) x Flamengo/Petrobras (RJ), às 20h30. Na primeira fase, as equipes jogam entre si, em turno e returno. As oito primeiras classificam-se para as quartas-de-final (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º) e decidem as vagas para a semifinal, para a final, e depois o título, em séries melhor-de-cinco jogos. O segundo, terceiro e quinto jogos serão na quadra do clube de melhor campanha na primeira fase.