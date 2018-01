Nacional Feminino: começa a decisão A Unimed/Americana e Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos buscam o título do Nacional Feminino de Basquete com a primeira partida da melhor-de-cinco nesta segunda-feira, em Americana, a partir das 19 horas. ?A equipe está confiante porque fizemos uma boa campanha (única invicta, com 17 vitórias). Mas sabemos da dificuldade de enfrentar o forte time de Americana?, disse o técnico Antônio Carlos Vendramini. ?Temos a vantagem de três jogos em casa, o que ajuda?, disse Janeth, veterana lateral de Ourinhos. Paulo Bassul, técnico de Americana, garante. ?Crescemos jogando fora de casa. No primeiro turno, perdemos por 28 pontos. Em Ourinhos, foram só sete (80 a 52 e 73 a 66).? A diferença, disse, está na equipe. ?O Ourinhos tem um plantel forte, mas não invencível. Será uma final equilibrada, de arrepiar os cabelos. Temos a Jacqueline que evolui muito na armação, a cestinha Micaela e a Lilian, exímia arremessadora de três pontos.?