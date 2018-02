Nacional feminino de basquete retorna com jogos dos piores

O 10.º Campeonato Nacional feminino de basquete está paralisado por causa das festas de fim de ano, com todos os times de folga, mas tem data confirmada para voltar: 3 de janeiro, quinta-feira. E a disputa recomeça com duelos entre times que tentarão fugir das últimas posições, sendo um jogo um clássico. Na penúltima partida do turno, no dia 3, se enfrentarão LTD/Teresópolis/Universo x ADIEE/Florianópolis, às 20 horas, em Teresópolis (RJ). Esta será a chance do time carioca de tentar sua segunda vitória no torneio e começar a batalha para sair da lanterna da classificação (é o 9.º colocado), com dez pontos em nove jogos, com oito derrotas e aproveitamento de apenas 11,1% dos pontos disputados. Já no dia seguinte, 4, mas aí já pelo returno, tem o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense, no Rio, às 20 horas. Os dois times são sétimo e oitavo colocados, respectivamente, na classificação por aproveitamento (20% a 18,2%), mas o Flu tem um ponto a mais: 13, contra 12 do Botafogo, que tem um jogo a mais (10 a 11). O líder da competição é o Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva, com 19 pontos (90% de aproveitamento), com nove vitórias e uma derrota. O time só joga no dia 5, contra o LTD/Teresópolis/Universo, na casa do adversário.