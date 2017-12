Nacional Masculino de Basquete chega às quartas-de-final As quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete começam nesta sexta-feira, em séries melhor de cinco. O Universo/Ajax abre a rodada em casa, jogando em Goiânia (GO) contra o Universo/BRB, às 18h30, com transmissão do SporTV. Na seqüência, às 20 horas, jogam Telemig/Unitri/Uberlândia e COC/Ribeirão Preto; Bandeirantes/Rio Claro e Dix Amico/Paulistano. Universo/Ajax e Universo/BRB buscam o título inédito do Nacional. Na fase de classificação, o clube goiano foi segundo no Grupo A, enquanto o time de Brasília ficava em terceiro no Grupo B. ?Estamos treinando em ritmo forte para as quartas-de-final. A Universo de Brasília tem um ótimo elenco e é uma grande equipe. Precisamos jogar com muita atenção, especialmente na defesa, e tirar o máximo proveito do fator casa. Com o apoio da torcida goiana, vamos entrar em quadra impondo nosso ritmo de jogo desde o início?, garante o armador Manteiguinha, do time goiano. O norte-americano Charles Byrd, da equipe de Brasília, acredita que a vitória na primeira partida é fundamental. "Queremos uma boa marcação e um bom aproveitamento nos arremessos."