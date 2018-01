Nacional masculino tem quatro líderes Quatro times lideram com 100% de aproveitamento os dois grupos do Nacional masculino de basquete após os jogos desta sexta-feira à noite: Ajax (3 vitórias) e Joinville (duas vitórias), no Grupo A, e Universo/DF (3 vitórias) e Minas Tênis (3 vitórias) no Grupo B. Este bom desempenho foi garantido com as vitórias destas equipes nos seguinte jogos: Joinville/Univille 84 x 76 Telemig Celular/Unitri/Uberlândia, em Joinville; Brusque Basquete 70 x 77 Universo/Ajax, em Brusque; e Plasútil/Sukest/Bauru 78 x 79 Pitágoras/Minas, em Bauru. Completaram a rodada Inesul/Londrina 87 x 94 Pinheiros, em Londrina; e Flamengo/Petrobras 80 x 78 Americana Basketball, no Rio de Janeiro. A competição volta a ter jogos no domingo.