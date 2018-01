Nacional: Ourinhos e São Caetano vencem A fase semifinal (melhor de cinco) do Campeonato Nacional feminino de basquete começou nesta quinta-feira à noite e os dois times mandantes venceram. O Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos (SP) fez 85 a 56 no Jesus Adolescente/CELT/Catanduva (SP), em Ourinhos (SP), e o Limpol/São Caetano (SP) bateu por 69 a 52 o Sport Recife (PE), em São Caetano do Sul (SP). A segunda rodada destas semifinais será no sábado, nos mesmos locais.