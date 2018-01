Nacional: Ourinhos tem a mais eficiente Após a primeira partida da série final, em melhor-de-cinco partidas, do Nacional Feminino de Basquete, entre Ourinhos e São Caetano, a pivô Lisdeivi, de Ourinhos - que lidera a série por 1 a 0 -, é a jogadora mais eficiente da competição, com média de 20 pontos e a primeira nos bloqueios, com média de 1,7 por jogo. A cestinha do Nacional é a ala Cléia, de Catanduva, com 22,7 pontos e 363 no geral. A melhor reboteira é a pivô Alessandra, também de Catanduva, com 12,1 por jogo. Nas assistências, a ala/armadora Sandra, de Guarulhos, com 4,7 é a primeira colocada. E a número 1 na recuperação de bolas é ala/pivô Fabiana, de Guarulhos, com 3,4. Pela NLB feminina, haverá uma partida nesta terça-feira, às 20h: Santos x São Bernardo, na Baixada Santista.