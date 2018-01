Nacional: Paulistano e Limeira vencem Nesta segunda-feira foram realizados dois jogos pela primeira fase do Campeonato Nacional de basquete masculino: Joinville/FME 86 x 94 Paulistano/Dix Amico, em Joinville (SC); e Winner/Limeira (SP) 95 x 82 Universo/BRB, em Limeira (SP). Os quatro envolvidos ocupam as seguintes posições na classificação: 6.º - Universo/BRB, 66,7%; 10.º - Winner/Limeira 42,9%; 13.º - Paulistano, 28,6%; e 15.º - Joinville, 25%. O líder é o COC/Ribeirão, com 85,7% de aproveitamento.