Nacional: Pinheiros enfrenta Rio Claro Pinheiros e Bandeirantes/Rio Claro se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas, na capital paulista, pelo Nacional masculino de basquete, pela terceira semana da competição. O Pinheiros estreou no Nacional vencendo em casa o Sport Recife por 86 a 70. Rio Claro perdeu do Pitágoas/Minas por 83 a 77, no domingo, em Belo Horizonte. As duas equipes se enfrentaram quatro vezes na história da competição, com duas vitórias para cada uma nos jogos com mando de quadra.