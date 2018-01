Nacional: Ribeirão e Uberlândia vencem Neste sábado à noite foram realizados dois jogos pelo Nacional masculino de basquete e os resultados foram Universo/Ajax 98 x 104 COC/Ribeirão Preto, em Goiânia (GO); e Unitri/Uberlândia 88 x 77 Franca Basquete, em Uberlândia (MG). Com esta vitória o time de Ribeirão Preto continua na vice-liderança na classificação, com 85,2% de aproveitamento.