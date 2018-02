Nacional: Ribeirão ganha mais uma vez O COC/Ribeirão Preto ganhou mais uma vez nesta sexta-feira pelo Nacional de basquete maculino. Venceu o Uniara/Araraquara por 93 a 89, em Araraquara (SP), e manteve a liderança da competição com 87,5% de aproveitamento (14 vitórias e duas derrotas), seguido do Telemar com 85,7% (12 vitórias e duas derrotas) e do Uberlândia com 76,9% (10 vitórias e 3 derrotas). Os outros resultados da noite foram: Paulistano/Dix Amico 104 x 98 Joinville/FME, em São Paulo; São José dos Pinhais/Keltek 75 x 77 Unitri/Uberlândia, em São José dos Pinhais; Liga Macaense 65 x 85 Universo/BRB, em Macaé; Winner/Limeira 94 x 97 Franca, em Limeira; e Corinthians/UMC 69 x 63 Londrina/TIM, em Mogi das Cruzes.