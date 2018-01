Nacional: Ricardo, ?dono? do garrafão O dono do garrafão do Campeonato Nacional masculino de basquete não é nenhum gigante, tampouco pivô. Ricardo Probst, ala do Paulistano/UniFMU, é o principal reboteiro da competição, com média de 12,4 por jogo. Nesta sexta-feira, fora de casa, o ala integra a equipe diante do Liga Macaense, às 20h. A rodada terá outros seis jogos. A equipe paulista está em 13º lugar na classificação, com duas vitórias e cinco derrotas, enquanto o time carioca tem três vitórias, cinco derrotas e ocupa a 12ª posição na tabela. Com "apenas" 2 metros, Ricardo é considerado baixinho entre os grandões que tomam conta do garrafão. Atrás dele no ranking dos melhores no fundamento estão os pivôs Macetão, da Ulbra, com 2,02 m e média de 10,3 rebotes por jogo, e William, de São José dos Pinhais, com 2,04 e 9,6 rebotes por jogo. O jogador já passou pelos times de Rio Claro, Ribeirão Preto, Palmeiras, Uberlândia, Franca, Casa Branca e Londrina e sempre deu ênfase ao treinamento defensivo. "Sempre gostei muito de trabalhar a defesa. Minha principal vantagem em relação aos outros é a impulsão. Claro, altura ajuda, mas o que conta é o tempo de bola, o tempo certinho para saltar para o rebote", explica Ricardo, de 28 anos. O ala sabe que poucos prestam atenção aos reboteiros, mas ressalta a importância do fundamento: "Todo mundo olha para os cestinhas. Só se fala nos cestinhas. Mas eu tenho consciência de que muitas vezes o rebote é mais importante do que a cesta em determinadas situações do jogo. É através dele que vira-se a página e a equipe tenta mais um ataque." Na última rodada, o Paulistano venceu o Joinville por 94 a 86, com 22 rebotes de Ricardo. "Ele é um jogador que está se mostrando bastante eficiente nesse fundamento e tem ajudado muito nosso time. Ele é bastante regular, o que é importante para nosso grupo", elogia o técnico José Neto. "Nesta sexta, nós vamos ter mais um reforço importante, que é o Caio. Um pivô de 18 anos e 2,12m que estava jogando na Série A-2 da Espanha." A rodada segue com os seguintes jogos: São José dos Pinhais/Keltek x Corinthians/UMC/Mogi (20h); Universo/Ajax x Joinville/FME (20h); Franca x COC/Ribeirão Preto (20h); Unitri/Uberlândia x Londrina/TIM (20h); Ulbra/Torres x Winner/Limeira (20h); e Pitágoras/Minas Tênis x Uniara/Araraquara (20h30, com SporTV).