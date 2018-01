Nacional terá Minas contra Uberlândia A partida entre as equipes mineiras do Unitri/ Uberlândia e Pitágoras/Minas Tênis será a grande atração da rodada desta terça-feira do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O jogo será às 20 horas em Uberlândia (MG). Nas outras partidas do dia, todas às 20 horas, o Universo/Ajax pega o São José dos Pinhais/Keltek, em Goiânia (GO). O Londrina/TIM será o adversário do Corinthians/UMC/Mogi, em Londrina (PR); e, para encerrar a noite, o Universo/BRB enfenta a Liga Macaense, em Brasília (DF). No jogo da noite de domingo, o Joinville venceu o Corinthians/UMC por 77 a 68 (42 a 35).