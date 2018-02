Nacional: Uniara recebe o Telemar Apenas um jogo será realizado neste sábado pelo Campeonato Nacional masculino de basquete. A Uniara/Araraquara recebe, às 18 horas, a Telemar, do Rio de Janeiro, no Ginásio Gigantão. A equipe paulista está em quinto lugar - soma nove vitórias e quatro derrotas. Venceu quatro das cinco partidas que jogou em casa. Já o time carioca é o vice-líder, atrás do COC/Ribeirão Preto. Soma 10 vitórias em 12 jogos. Nas quatro partidas que disputou como visitante venceu duas e perdeu duas.