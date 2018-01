Nacional: Universo/BRB ganha a segunda No retorno do Campeonato Nacional masculino de basquete, o Universo/BRB ganhou por 94 a 74 do Plasútil/Sukest/Bauru, em Brasília (DF), nesta sexta-feira, e assim garantiu sua segunda vitória em dois jogos, garantindo a liderança do Grupo B da competição. A ponta na classificação do Grupo A está dividida entre três times: Telemig Celular/Unitri/Uberlândia (que fez 106 a 65 no Americana Basketball), Joinville/Univille (que bateu por 71 a 59 o Flamengo/Petrobras) e Universo/Ajax (que ganhou por 99 a 86 do São Paulo FC/Santo André). Todos tem um jogo e uma vitória. Completou a rodada o Sport Recife, que venceu o Inesul/Londrina por 88 a 78, em Recife, pelo Grupo B. Foi a primeira vitória do time pernambucano em quatro jogos disputados.